在宅ワーク中なのに子犬の構ってアピール炸裂！さまざまな策を講じますが…？飼い主さんと子犬との微笑ましい攻防戦は反響を呼び、投稿は5.2万回再生を突破。「宝石の瞳で訴えられる…」「遊んでほしいのね」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：在宅ワーク中に『どうしても構ってもらいたい』と子犬が訴えて…全く仕事がはかどらない『尊すぎる日常』】 どうしても構