日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）でチャリティーマラソンに挑戦しているSUPEREIGHTの横山裕（44）は31日、午後6時36分時点で最後の休憩地点に到着した。95.6キロを通過した横山。顔には疲労の色が濃く見えるが、走行距離105キロの完走まで残り10キロを切った。横山は「もうやります。完走します。それだけです。もうやったらやれるっていうところを見せます。やります。それだ