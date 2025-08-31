サッカー日本代表は31日、コーチとスタッフらが成田空港から米国遠征に向けて出発した。森保一監督も成田空港からスタッフらと同便で出国予定だったが急きょ、予定を変更。主力を担ってきた常連組に負傷やコンディション不良が続いている関係で、この日のJ1第28節を配信映像で視聴し、追加招集の可能性がある国内組の状態をチェックしてから渡米することになった。ギリギリまで選手たちの状態を見極めることを選択。名波浩コー