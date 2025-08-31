【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは３０日、ニューヨークで女子シングルス３回戦が行われ、第２３シードの大坂なおみ（フリー）は第１５シードのダリア・カサトキナ（豪）を６―０、４―６、６―３で破った。女子ダブルス２回戦では、青山修子（安藤証券）、王雅繁（中国）組は勝ったが、穂積絵莉（日本住宅ローン）、ウルリケ・アイケリ（ノルウェー）組と柴原瑛菜（橋本総業）、マグダ・リネッテ