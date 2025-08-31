◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)DeNA先発の藤浪晋太郎投手が序盤3回までパーフェクトピッチングを展開しています。日本復帰後1軍では2試合目の登板となった藤浪投手。初回、中日の樋口正修選手と上林誠知選手から連続三振を奪う完璧な立ち上がりを見せます。味方打線に1点の援護をもらった後の2回は、4番・ボスラー選手を外野フライに打ち取ると、 板山祐太郎選手を三振に切って取りこの回も3者凡退。さらに