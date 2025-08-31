裏切り、だまし討ち、暗殺・・・。不穏な空気漂う戦国時代、恐ろしかったのは戦場だけではありませんでした。なんと一般の庶民が行う裁判の仕方にも、戦場以上に恐ろしい方法があったのです。※あわせて読みたい：江戸時代、なぜ犯罪者で非合法の存在「岡っ引」が治安を守る上で必要だったのか？神様が裁判官！？起請文、盟神探湯（くがたち）……中世日本の裁判における“見えざる力”への誓い湯起請（ゆきしょう）「湯起請」とは