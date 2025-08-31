Hey！Say！JUMPが31日、東京・味の素スタジアムで、エイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演し、7人体制となって初のパフォーマンスを披露した。暗闇から姿を現したシルエットは7つ。それでも、変わらない大歓声が出迎えた。人気曲「ウィークエンダー」で幕を開け、有岡大貴（34）が「初めましてHey！Say！JUMPですー！よろしくお願いします」とあいさつ。伊野尾慧（35）は「どうもー！超ときめき宣伝部です！」とボ