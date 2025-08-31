シーズン初戦を制したフィギュアスケート男子の佐藤駿＝新潟市フィギュアスケート男子で来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表を目指す佐藤駿（エームサービス・明大）が31日、シーズン初戦のMGC三菱ガス化学アイスアリーナトロフィー（新潟市）を合計239.44点で制した。6月末に右足首を痛めて出遅れていただけに「試合勘をつかむことができた。次につながる」と収穫を口にした。新フリー「火の鳥」で4回転―3回転の連続ト