笑えて、笑えて、ほんの少し泣ける瞬間もあるけれど、やっぱり笑える！ 素敵なマブダチとの青春と友情を描いたコミックエッセイ『うちらはマブダチ』に待望のシーズン3が登場！【漫画】『うちらはマブダチseason3 大人になってもマブダチって最強やん！編』を第1回から読む美大時代、貧乏で人見知りな著者・やまもとりえさんにできた最高なマブダチたち。20年経ってもみんなで集まり、たわいもない話をして盛り上がる時間は、