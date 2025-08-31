ソニックパワードは、鉄道運転体験ゲーム『鉄道にっぽん! RealPro』シリーズ第4弾となる「Nintendo Switch」用ソフト『鉄道にっぽん! RealPro 長距離運転! 特急ひのとり 近畿日本鉄道編』を11月20日に発売すると発表。パッケージ版の予約受付を開始した。『鉄道にっぽん! RealPro 長距離運転! 特急ひのとり 近畿日本鉄道編』ゲーム画面イメージ『鉄道にっぽん! RealPro』(鉄プロ)シリーズは、鉄道会社による協力の下、実車両の運転