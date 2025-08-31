エイベックスが主催する大型音楽フェス「ａ−ｎａｔｉｏｎ２０２５」の二日目公演が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳのステージには、お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史（５５）がサプライズ乱入。ＥＸＩＬＥの名曲でコラボを果たし、会場の盛り上げに貢献した。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳは、５曲目で「ＣｈｏｏＣｈｏｏＴＲＡＩＮ」を選んだ。お馴染みのイントロが流れ、メン