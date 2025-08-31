元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で19日に公開された動画に出演。来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)での活躍を期待する選手を明かした。古田敦也氏○阪神・佐藤輝明に期待「あんなに遠くに飛ばせるっていうのは脅威」スタッフから「必ずしもWBC(の候補)ってことではなくて、期待するような選手っていらっしゃいますか?」と聞