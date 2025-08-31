「ロッテ−ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発の小島が６回を毎回の１０安打されながら２点に抑え、チーム単独トップの７勝目の権利を手に降板した。粘りの投球だった。初回、先頭の野村に二塁打を浴びるなど、２死一、三塁とされたが後続を断った。二回は無死から４連打で先制の１点を献上。なお無死満塁のピンチだったが、上位打線を打ち取った。その後は安打を浴びながら六回の谷川原にソロに