佳子さまが、高校生の手話によるスピーチコンテストに出席し、手話で挨拶されました。【映像】手話で挨拶される佳子さま 「本日『第42回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト』が開催され、皆様にお会いできましたことを大変うれしく思います」（佳子さま）秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまは、都内で開かれた手話のコンテストで、11月に日本で初めて開催される聴覚障害者のオリンピック＝（デフリンピック）について触れ、