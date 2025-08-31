GI馬を含む重賞馬9頭が激突した新潟記念・G?。この豪華決戦を制したのは、坂井瑠星騎手との初コンビで挑んだ関西馬シランケド。1番人気エネルジコの追撃を半馬身差抑え、重賞2勝目を飾った。(?番クイーンズウォークは競走除外で返還あり)一方、第1回目の開催となった中京2歳S・G?。“初代王者”に輝いたのは6番人気キャンディード。1番人気スターアニスとの激しい叩き合いを2歳レコードで制し、重賞初制覇となった。