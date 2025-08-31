きょうの県内は、富山市など3つの観測地点で猛暑日となり厳しい残暑となりました。日中の最高気温は、富山空港で35.7度、富山市八尾町で35.2度。富山市で35度ちょうどと、県内3つの観測地点で猛暑日となったほか、すべての地点で30度を超えました。KNBのまとめではきょう、県内で4人が熱中症の疑いで病院に搬送されました。あすの予想最高気温は、富山市、高岡市伏木ともに38度で、環境省と気象庁はあす、県内に熱中症警戒アラ