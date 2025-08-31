女性６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された「ａ―ｎａｔｉｏｎ」に出演した。芸能事務所「エイベックス」が主催する大規模音楽イベント。６人は初めての出演となり、坂井仁香は「出演できてとてもうれしいです。ときめいてもらえるように頑張ります」と呼び掛けた。灼熱（しゃくねつ）の屋外ステージで「超最強」「最上級にかわいいの！」など５曲を披露。この日