◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクの松本晴が先発としては自己最短となる2回でKOを食らった。1点リードした直後の2回、佐藤都志也に3号ソロを浴び、すぐさま同点に追いつかれた。その後、2死一、二塁とされ、郄部瑛斗に左前打を打たれたが、左翼手の牧原大成の好返球に救われて勝ち越し点は防いだ。3回も続投したが、西川史礁、上田希由翔に連打を浴び、無死一、三塁とされたところで