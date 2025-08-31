全日本女子野球連盟は３１日、サンリオが同連盟のプラチナスポンサーになったと発表した。連盟が関わるイベントを支援していく。この日バンテリンドームで開催された高校野球女子選抜・イチロー選抜戦の前に行われた会見で、山田博子会長は、「選手が笑顔になる新たな取り組みを行ってくださっています。キティちゃんで女子野球選手の笑顔がさらに輝いて欲しいの」とあいさつした。イチロー選抜戦では、「プレースマイル賞」