斉藤崇史調教師＝栗東ー＝が７月２６日から８月３１日まで行われた３、４回中京競馬で８勝を挙げ、夏の中京開催リーディングトレーナーに輝いた。斉藤崇調教師は夏の小倉開催でもリーディングを獲得している。斉藤崇史調教師「夏の小倉に続いて、リーディングを取れたので良かったです。暑い中、人も馬も頑張ってくれましたし、牧場との連携もうまくいったのかなと思います。北海道で使わず、中京しか使っていなかったこともあ