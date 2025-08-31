陸上の世界選手権に向けたJALの壮行会で、写真に納まる男子110メートル障害の村竹ラシッド（中央）ら＝31日、東京都品川区陸上女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花らが所属するJALが31日、世界選手権東京大会（9月13日開幕）に向けた壮行会を開き、右肘の炎症から復帰したばかりの北口は2連覇が懸かる大舞台へ「金メダルの良さ、素晴らしさを知ってしまっている。やっぱり1番が好きなので、1番を目指して頑張りたい」と決意を