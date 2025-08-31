◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）試合前に３日連続で球団創設９０周年記念８月度特別企画「タイガースＯＢによるファーストピッチセレモニー」が実施された。この日は片岡篤史氏、福留孝介氏、糸井嘉男氏、西岡剛氏の４人が虎党を沸かせた。片岡氏は「久々やね。懐かしい」と感慨深げ。福留氏は「もっともっと高みを目指して頑張ってほしい」と背番号８の後輩でもある佐藤輝にエールを送り、西岡氏は「熊谷