８人組ボーイズグループ「ＯＮＥＯＲＥＩＧＨＴ」が３１日、東京・味の素スタジアムで行われた大規模音楽イベント「ａ―ｎａｔｉｏｎ２０２５」に初登場した。「ＯＮＥＯＲＥＩＧＨＴ」は２０２４年にデビュー。メンバーは、ＭＩＺＵＫＩ、ＮＥＯ、ＲＥＩＡ、ＲＹＯＴＡ、ＳＯＵＭＡ、ＴＡＫＥＲＵ、ＴＳＵＢＡＳＡ、ＹＵＧＡで全員が日本人だ。アーティスト名は「一か八か（いちかばちか）」に由来し、ブルーノ・マ