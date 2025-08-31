◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）女子野球選抜で、３回からマウンドに上がった関本陽菜（３年）＝開志学園＝は松井秀喜氏に先制３ランを打たれ、「本当にすごいホームランでした。勝負ができてよかったです」と振り返った。３回１死からイチロー氏に四球を与えたが、次打者・松井稼頭央氏はカーブで中飛に仕留めた。２死一塁で松坂大輔氏に