俳優の松本まりか（４０）が３１日、中京競馬場に来場。中京２歳Ｓの表彰式プレゼンターを務め、１２Ｒ終了後にトークショーを行った。ノースリーブで胸元が大胆に開いた黒を基調としたドット模様のワンピース姿。ウイナーズサークルに登場すると、ファンからは温かい声援が送られた。競馬の世界に足を踏み入れたのは初めてという松本。「とても競馬は尊いなと思いました。一瞬のレースでここまで人を熱狂させられるのか…と。