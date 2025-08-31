ＪＡＬが３１日、９月１３日に開幕する陸上の世界選手権（国立競技場）に向けた壮行会を都内で開いた。男子１１０メートル障害の日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）、２００メートル代表の鵜沢飛羽（２２）が登壇し、昨夏のパリ五輪女子やり投げ金メダルの北口榛花（２７）はオンラインで参加。村竹は「昨年のパリ五輪が終わって１年間、東京世界陸上のために、国立で１２秒台を出すために練習をしてきた。それをかなえられる