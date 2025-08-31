インドネシアで激化する政府への抗議デモを受け、大統領が中国訪問を取りやめました。【映像】激化するデモの様子現地メディアなどによりますと、首都ジャカルタで28日、高額な議員手当てなどに抗議するデモの最中、バイクタクシーの運転手が警察車両にひかれ死亡しました。その後、各地でデモが激化し警察施設や議会庁舎などが放火され、5人が死亡、数十人がけがをしました。こうした事態を受け、プラボウォ大統領は戦勝