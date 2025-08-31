３０日に行われたサッカースペイン１部リーグの２試合で教科書に出てきそうなオフサイドが認められずゴールになり、別の試合で３つのゴールが取り消しになる珍事が起きた。最初はアラベス−アトレチコ・マドリード戦７分の先制点の場面。アウェーのアトレチコがゴールを決めたが、その前のプレーでアトレチコの２選手が相手ＧＫよりも敵ゴールに近く、敵選手一人しか前にいないオフサイドの位置におり、その一人がユリアーノで