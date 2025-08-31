9Lanaが8月31日に実施されたYouTube Music Weekendにて、新曲「BALALAIKA Acoustic Ver.」のMVを公開した。「BALALAIKA」は2024年2月にリリースされた2ndシングルで、ラテン調のリズムに縦横無尽な歌声が際立つ9Lanaの代表曲のひとつ。MVは現在500万再生を突破し、日本国内にとどまらずアメリカ・メキシコを中心とした海外でも人気だ。また、「BALALAIKA Acoustic Ver.」が9月1日に配信リリースされることもあわせてサプライズ発表