8月31日午後、静岡県河津町の観光名所の1つである大滝で、 21歳の男性が溺れて死亡する水難事故がありました。 31日午後1時40分すぎ、河津町梨本に流れる河津川の大滝で 「男性が沈んでいる」と近くの旅館で働く女性から消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、溺れたのは東京都町田市に住む21歳の男性で、 4メートルほどの深さの場所で心肺停止の状態で発見され病院に運ばれましたが、 その後、死亡が