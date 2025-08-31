IL BISONTE（イル ビゾンテ）から、創業55周年を記念した日本限定コレクション「55th COMBI BUTTON COLLECTION（55th コンビ ボタン コレクション）」が登場。55周年のお祝いにふさわしい、高見えするボタンのデザインで特別感あふれるアイテムが、多数揃います。9月1日（月）より、イル ビゾンテ全国ストアと公式オンラインストアにて販売が始まるので、ぜひチェックして。「イル ビゾンテ」55周年を記念した日本限定コレクション