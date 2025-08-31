ゆいにしおが、2025年10月より放送開始のTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のエンディングテーマに新曲「Family」が決定したことを発表した。原作はWEB小説サイト「小説家になろう」にて連載後、角川BOOKSから書籍化されたライトノベル。現代日本の科学者がチート能力を持つ少女エレンへと転生し、伝説の英雄の父・ロヴェルと精霊の女王の母・オリジンのもと精霊界で穏やかな日々を過ごしていた。修行のために訪れ