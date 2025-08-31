中国・上海協力機構（ＳＣＯ）地域経済・貿易協力モデル区のインターモーダル輸送センター。（青島＝新華社配信）【新華社青島8月31日】中国山東省青島市に中核エリアを置く中国・上海協力機構（SCO）地域経済・貿易協力モデル区は、中国がSCO関係国向けに運営する地域経済・貿易協力の国家級プラットフォームであり、インターモーダル輸送ハブとしての優位性を生かし、SCO国際ハブポートの建設に力を入れている。「海上・道路・