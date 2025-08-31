３１日、モディ首相（左）と握手を交わす習近平主席。（天津＝新華社記者／謝環馳）【新華社天津8月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日、2025年上海協力機構（SCO）サミットに出席するため訪中したインドのモディ首相と天津迎賓館で会見した。３１日、天津迎賓館で行われた会見の様子。（天津＝新華社記者／謝環馳）