美麗-Bi-ray-が8月30日、東京・味の素スタジアムで開催された ＜a-nation＞へに出演した。ステージではデビュー曲「Butterfly」と新曲「Your Jealousy」を続けて披露。「Butterfly」では力強く伸びやかな歌声とハーモニーで観客を圧倒し、続く「Your Jealousy」では真夏のフェスにふさわしい煌びやかなダンスナンバーで会場の熱気を高めた。YOSHIKIが作詞・作曲・プロデュースを手がけた「Your Jealousy」は、美麗-Bi-ray-の新たな