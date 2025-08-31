WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字）、桐山照史、小瀧望、Aぇ! groupの小島健、佐野晶哉が、8月31日放送の日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）に出演。チャリティーマラソンランナー・横山裕（SUPER EIGHT）を激励した。【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）横山を慕う後輩5人は、スタートから87キロ地点の休憩所に集結し、横山のサプライズ応援にかけつけた。宮城・仙台でのコンサートのた