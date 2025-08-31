ルーカスフィルムは現地時間28日、映画『スター・ウォーズ：スターファイター（原題）』の製作開始にあわせ、フルキャストを発表した。監督を務めるのはショーン・レヴィ。すでに出演が明らかになっていたライアン・ゴズリングに加え、フリン・グレイ、マット・スミス、ミア・ゴス、アーロン・ピエール、サイモン・バード、ジャマエル・ウェストマン、ダニエル・イングス、そしてエイミー・アダムスが出演する。【写真】ルーカス