鹿児島県の肝付町で、新鮮なイセエビを味わう「秋のえっがね祭り」が始まりました。 「えっがね」とは方言でイセエビのことで、肝付町内之浦地区は年間およそ8トンの水揚げがある県内トップクラスの産地です。 祭り期間中は町内4つの飲食店で、店ごとに趣向をこらしたイセエビ料理を味わうことができます。 31日に開かれたオープニングイベントでは、えっがね味噌汁がふるまわれたほか、新鮮なイセエビや魚が販売され多く