多くの小中高校生にとって、きょう8月31日は夏休み最終日です。家族連れでにぎわう鹿児島市立科学館で、夏の思い出を聞きました。 鹿児島市立科学館です。夏休み最後の思い出をつくろうと、朝から家族連れなどでにぎわっていました。今年の夏休みの思い出を聞いてみると… （小学4年）「花火を見たり、おばあちゃんの家に泊まった」 （小学2年・年長）「おばあちゃんの家に行った」「お祭りに行った」「楽しかった」 （小学4年