[8.31 J2第28節](ニンスタ)※19:00開始主審:中村太<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 1 徳重健太DF 19 黒石貴哉DF 25 吉田温紀DF 29 福島隼斗DF 44 森山公弥MF 10 佐藤亮MF 13 堀米勇輝MF 14 谷本駿介MF 28 前田椋介MF 40 杉森考起FW 32 藤本佳希控えGK 31 白坂楓馬DF 2 今野息吹DF 3 マルセル・スカレゼMF 7 曽根田穣MF 8 深澤佑太MF 48 行友翔哉FW 9 ベン・ダンカンFW 15 鶴野怜樹FW 17 村上悠緋監督青野慎也[ベガルタ仙台]先