鹿児島サンロイヤルホテルが鹿児島市住吉町15番街区への移転を目指す中、県が委託した評価委員会がホテルを経営する鹿児島国際観光に対し、31日、ヒアリングを行いました。 鹿児島国際観光に聞き取りを行ったのは、鹿児島大学の名誉教授や公認会計士など県が委託する評価委員6人です。 鹿児島港本港区の住吉町15番街区を巡っては、所有する県が利活用を希望する事業者を公募し、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観