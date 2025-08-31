[8.31 J1第28節](三協F柏)※19:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 42 原田亘MF 6 山田雄士MF 8 小泉佳穂MF 14 小屋松知哉MF 20 瀬川祐輔MF 24 久保藤次郎MF 39 中川敦瑛FW 9 細谷真大控えGK 29 永井堅梧DF 2 三丸拡DF 3 ジエゴDF 13 犬飼智也DF 88 馬場晴也MF 11 渡井理己MF 19 仲間隼斗MF 28 戸嶋祥郎FW 18 垣田裕暉監督リカルド・ロドリゲス[アビスパ福岡]先