体調不良のため活動を休止していた11人組グループ・ME:IのTSUZUMIさん（18）が31日、活動を再開したことを所属事務所が発表しました。所属事務所は公式サイトで、「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"】への出演をもって活動を再開させていただきます」と報告。続けて「TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま