[8.31 J1第28節](レモンS)※19:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 1 ポープ・ウィリアムDF 4 舘幸希DF 8 大野和成DF 66 松本大弥MF 6 ゼ・ヒカルドMF 7 小野瀬康介MF 13 平岡大陽MF 20 石橋瀬凪MF 37 鈴木雄斗FW 9 小田裕太郎FW 72 二田理央控えGK 81 吉田舜DF 22 大岩一貴MF 14 茨田陽生MF 15 奥野耕平MF 18 池田昌生MF 25 奥埜博亮MF 50 藤井智也FW 27 ルイス・フェリッピFW 77 石井久継監督山口智