[8.31 J1第28節](豊田ス)※19:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 3 佐藤瑶大DF 13 藤井陽也DF 17 内田宅哉MF 7 和泉竜司MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 27 中山克広MF 44 森壮一朗FW 11 山岸祐也FW 18 永井謙佑控えGK 16 武田洋平DF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスMF 9 浅野雄也MF 26 加藤玄MF 30 杉浦駿吾MF 32 鈴木陽人MF 41 小野雅史FW 22 木村勇大監督長谷川