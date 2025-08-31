[8.31 J1第28節](アイスタ)※18:30開始主審:今村義朗<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 4 蓮川壮大DF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 高木践MF 6 宮本航汰MF 14 山原怜音MF 19 松崎快MF 28 吉田豊MF 33 乾貴士MF 98 マテウス・ブエノFW 38 高橋利樹控えGK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 41 羽田健人MF 8 小塚和季MF 17 弓場将輝MF 21 矢島慎也MF 37 大畑凜生FW 15 千葉寛汰FW 23 北川航也監督秋葉忠宏[鹿島ア