「第42回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」で、手話を使ってあいさつされる秋篠宮家の次女佳子さま＝31日午後、東京都千代田区（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは31日、東京・有楽町のホールを訪れ、第42回全国高校生の手話によるスピーチコンテストに出席された。開会式で「自分とは異なる背景や状況に対する理解が深まり、誰もが安心して暮らせることが当たり前の社会になることを強く願っています」と手話であい