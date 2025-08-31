日本に寄港中のイギリスの空母プリンス・オブ・ウェールズが一般公開されました。記者「たくさんの数のF35B戦闘機が甲板の上にずらりと並んでいます」28日、横須賀から東京国際クルーズターミナルに移動したイギリス最大の空母プリンス・オブ・ウェールズが、きょう一般公開されました。およそ4万人の応募者のなかから抽選で選ばれた90人の参加者が、管制塔やサッカー場2面分に相当する甲板を見学しました。参加者は乗組員に案内さ