■JALアスリート社員 東京2025世界陸上壮行会（31日、東京・品川区）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手東京2025世界陸上代表、女子やり投の北口榛花（27、JAL）、男子110mハードルの村竹ラシッド（23、JAL）、男子200mの鵜澤飛羽（22、JAL）の3選手が31日、所属するJALの壮行会に出席した。パリオリンピック™金メダリストで世界陸上では連覇を目指す北口は海外遠征中のため、トルコからリモートで参加