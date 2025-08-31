北海道や東北北部を中心に、日中は雨の範囲が広がっていき、午後は激しく降る所もあるでしょう。土砂災害などに注意が必要です。東北南部から西は晴れ間がありますが、午後は内陸を中心に急な強い雨や雷雨の所がありそうです。九州北部はあちこちで雷雨が起こりやすく、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。気温です。朝の気温は東北南部から西の広い範囲で25℃以上となる見込みです。日中は北陸や東北を中心に、きょうより高く